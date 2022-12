Pensioni, Inps: rivalutazione 2023 al 7,3% fino a 2.101 euro

(Teleborsa) - Per le pensioni fino aal mese ci sarà il rdell'inflazione che è stato fissato per il 2023 al 7,3%. Lo ha chiarito l'Inps in una circolare spiegando che per gli assegni oltre questa cifra (pari a quattro volte il minimo) la perequazione arriverà una volta che sarà approvata lache chiarirà le percentuali di recupero dell'inflazione. Lo stesso Istituto di previdenza sociale ha fatto sapere che le pensioni saranno pagate il 3 gennaio, secondo giorno bancabile dell'anno. Il trattamento minimo rivalutato al 2023 è pari a 563,74 euro.Lacita nel dettaglio l'articolo 2 del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze – di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari al 7,3% dal 1° gennaio 2023.Inps ricorda che per l'anno 2023, l'età di accesso allae all'è pari a. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.Il nuovo meccanismo di perequazione degli assegni previsto dalla Manovra, riporta Il Sole 24 Ore, prenderà il posto di quello attuale basato su 3 fasce. Il nuovo meccanismo, invece, prevede: per quanto riguarda le pensioni fino a 4 volte il minimo – cioè 2.100 euro lordi mensili – viene confermato l'adeguamento pieno del 100% all'inflazione, fissato al 7,3%. Per le pensioni fino a 5 volte il minimo (fino a 2.625 euro lordi) invece la rivalutazione sarà dell'85% contro l'80% precedentemente previsto. A scendere, però, è l'adeguamento per le restanti 4 fasce.Le(fino a 3.150 euro lordi) avranno una rivalutazione del 53%, quelle tra 6 e 8 volte il minimo (fino a 4.200 euro) riceveranno un adeguamento del 47%. Tra le 8 e le 10 volte il minimo (fino a 5.250 euro) si scende ancora al 37%, infine per quelle oltre a 10 volte il minimo la rivalutazione sarà del 32%. Ulteriori novità infine sono attese per gliche percepiscono la pensione minima: solo per il 2023, riportata ancora il quotidiano economico, il trattamento sarà di 600 euro mensili.