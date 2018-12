Pensioni, Inps: per Ape sociale accolte oltre 21mila domande

(Teleborsa) - Per l'Ape sociale, nel periodo novembre 2017- luglio 2018, il numero di domande presentate dai lavoratori disoccupati è di 57.572 pari al 65,8% del totale. Le domande accolte sono 21.009 pari al 24% di quelle presentate. Lo rende noto il Rendiconto sociale dell'Inps

Il costo medio per 41 mesi di accompagnamento alla pensione di un disoccupato è stato di 46.984 euro, garantendo una indennità media mensile di 1.146 euro.



Gli oneri per le altre tre categorie di beneficiari (lavoratori con invalidità superiore al 74%, lavoratori che assistono persone con handicap grave e lavoratori addetti a lavori gravosi) risultano analoghi garantendo una indennità mensile pro-capite compresa tra 1.158 e 1.249 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA