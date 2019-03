Pensioni, da aprile assegni più poveri per 5,6 milioni di italiani con il ricalcolo

Dal prossimo mese di aprile le pensioni saranno ricalcolate con i criteri di rivalutazione annuale previsti dalla Legge di bilancio per il 2019. Lo comunica l'Inps spiegando che la Circolare n. 44 di oggi, 22 marzo, illustra i nuovi criteri sulla base dei quali l'istituto di previdenza ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019. Da aprile dunque le pensioni verranno pagate con i nuovi importi mentre nei mesi successivi l'istituto recupererà le somme in più pecepite nel periodo gennaio-marzo 2019. Si tratta comunque per la maggior parte degli assegni di importi molto bassi, anche pochi centesimi.

Dal prossimo primo aprile dunque i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo (oltre i 1.522 euro lordi al mese) avranno una rimodulazione della perequazione rispetto all'inflazione così come previsto dalla legge di bilancio per il 2019. Le pensioni interessate sono 5,6 milioni. Per circa 2,6 milioni, la riduzione media mensile dell'importo lordo risulta comunque di appena 28 centesimi.

Per i trattamenti fino a tre volte il minimo la rivalutazione è piena mentre per le altre la rivalutazione rispetto all'inflazione andrà dal 97% per i trattamenti tra le tre e le quattro volte il minimo (da 1.522 a 2.029 euro lordi al mese) al 40% per quelle superiori a 4.569 euro. Di fatto se le pensioni fino a 1.522 euro avranno un incremento

dell'1,1% quelle oltre le nove volte il minimo recupereranno solo lo 0,44%. Nei prossimi mesi l'Inps chiederà il conguaglio di quanto indebitamente dato nei primi tre mesi dell'anno, quando le pensioni sono state calcolate ancora con le vecchie regole (in base a quanto previsto dalla manovra la nuova perequazione andava applicata invece già dal 1 gennaio).

L'operazione di ricalcolo effettuata dall'Istituto - si legge in una nota dell' Inps - «ha riguardato i trattamenti di importo

complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo. Per importo complessivo lordo s'intende la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall' Inps che dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale,

assoggettabili al regime della perequazione cumulata. Dal ricalcolo l'importo lordo complessivo dei trattamenti

pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla

riforma».

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA