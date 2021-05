4 Maggio 2021

(Teleborsa) - I sindacati hanno chiesto di riaprire subito il cantiere della riforma sulle pensione, prima dello stop a Quota 100 previsto a fine anno e definendo nuova flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Chiesto quindi l'avvio di un confronto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, mentre restano in attesa di una convocazione dal presidente del Consiglio Mario Draghi sul PNRR. Per oggi invece è stata lanciata l'iniziativa "Cambiare le pensioni adesso", in programma con i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

I sindacati temono il cosiddetto "scalone", così Cgil, Cisl e Uil hanno rilanciato la piattaforma unitaria e hanno chiesto di superare la legge Fornero a partire dal 2022, di introdurre una flessibilità in uscita dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, di riconoscere la diversa gravosità dei lavori e anche il lavoro di cura delle donne – le maggiori vittime dell'inasprimento dei requisiti pensionistici degli ultimi anni – di prevedere una pensione di garanzia per i giovani, di sostenere il reddito dei pensionati ed estendere la 14esima e di rilanciare la previdenza complementare.

Va avanti invece il confronto con il Ministero del Lavoro sula riforma degli ammortizzatori sociali, su cui nel pomeriggio è in calendario un nuovo tavolo delle parti sociali con Orlando, questa volta dedicato alle modalità di gestione, dopo che sulla parte relativa al perimetro e alla definizione dello strumento universale di protezione dei lavoratori si cerca una sintesi tra le diverse posizioni.