Pensioni, Governo e sindacati al lavoro per riforma decennale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' ufficialmente partita laitaliano. L'obiettivo comune èla rigidità dellae lo scalone di, mettendo a punto una riforma, con forme di, che abbia almeno con un orizzonte temporale decennale. Lama l'esito del voto delle regionali che dà stabilità al Governo Conte consente perlomeno di partire con il piede giusto. Il calendario dei prossimi incontri è stringente:una primae un, se la quadra sarà trovata e le risorse saranno disponibili, il riassettonellaper essere approvato con la. E' l'esito del primo confronto al Ministero del Lavoro con i leader diche si dicono. Nel pomeriggio sarà la volta delle altre sigle sindacali: alle 15 Cisal, Confsal, Usb, Ugl ed alle 17.30 il tavolo si concluderà con Cida, Confedir, Cosmed, Codirp, Cgs, Cse, Unadis, Usae."Abbiamo avuto un incontro molto positivo, abbiamo fissato un fitto calendario di incontri, si parte dai giovani", ha affermato laal termine del tavolo, annunciando che oggi stessoche accompagnerà questo percorso. "Siamo tutti d'accordo - ha aggiunto Catalfo - che serva un intervento che dia stabilità ai lavoratori, quantomeno decennale, quindi strutturale. Penso che in tempi brevi arriveremo ad un percorso condiviso che dia maggiore flessibilità in uscita".Anche il segretario generale della Cgil,, plaude al metodo. "L'importante è che si sia avviato uno -ha sottolineato - un inizio importante che va nella direzione di rispondere alla nostra piattaforma. Abbiamo convenuto che questi incontri di carattere tecnico avranno una verifica politica a marzo, perché, vogliamo una vera e propria revisione della legge che dia stabilità al sistema nei prossimi anni e che sia in grado di dare risposte a partire dai giovani e dalle donne che sono le più penalizzate in questi anni". Landini ha aggiunto, inoltre, che "in tutti questi incontriperché stiamo parlando di questioni che riguardano anche aspetti economici molto importanti". Secondo il sindacalista "ad esempio di uscita flessibile dai 62 anni, ma servono anchetra uomini e donne così come tra i lavori gravosi". La decisione di fare la verifica a marzo, ha fatto notare ancora Landini, nasce dal fatto che il governo intende fare una discussione sul Def, in modo da avere "chiara la strada da percorrere". Questo, ha aggiunto, "è un punto importante. Nelle prossime ore sarà fissato anche un incontro sul problema degli esodati e dei lavoratori a part time verticale".A sottolineare l'esigenza di unaè stato il segretario generale aggiunto della Cisl,. "Ci auguriamo che questo confronto possa essere un primo passo che apra a undella riforma delle regole sulla previdenza. Il tema di unain uscita dal mercato del lavoro deve essere considerato- ha evidenziato - i limiti del sistema Fornero sono evidenti, a cominciare dal più importante: i lavori non sono tutti uguali. Oggi noi abbiamo un problema diche riguarda milioni di lavoratori che svolgono lavori faticosi, pesanti e usuranti, a cui si applicano le stesse regole di tutti gli altri. Questa distorsione va rimossa". Sbarra ha citato anche tre capitoli da cui recuperare risorse da "canalizzare" nella riforma: il minor utilizzo di Quota 100, Ape sociale e lavori precoci. "Tre voci i cui risparmi possono essere in parte reinvestiti", ha affermato.Anche per, leader della Uil, l'incontro "è andato bene" ma. "L'incontro è andato bene - ha osservato - abbiamo iniziato a parlare delle pensioni in essere e della riforma della previdenza. Ogni tema che affronteremo deve essere collegato alla compatibilità economica. Oggi - ha aggiunto - abbiamo stabilito un metodo di lavoro che ci porterà fino a marzo, dove ci sarà la prima discussione sulla riforma fiscale che dobbiamo portare avanti". Secondo Barbagallo "per evitare che si diano i numeri a caso, si deve. Non dobbiamo inventarci la flessibilità in uscita, abbiamo il problema delle pensioni in essere, c'è molta carne sul fuoco che ha bisogno di essere affrontata. La modifica della Fornero si può fare se ci sono i soldi per farla e noi dobbiamo batterci per questo".. Le date delle prossime riunioni sono: ilalle 15 super i giovani, ilsupensioni ed ilsulla. Ilci sarà un nuovo incontro sulla. Da definire la data per la non autosufficienza. Inoltre, saranno costituite tre commissioni, sulla separazione tra previdenza e assistenza, sui lavori gravosi e sull'impatto economico delle misure. E un altro tema "sarà la pensione di garanzia per i giovani per dare loro un futuro pensionistico", ha spiegato Catalfo.