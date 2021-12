Pensioni, Draghi incontra sindacati: "Modifiche alla Fornero mantenendo sostenibilità"

(Teleborsa) - Un incontro breve ed interlocutorio fra Draghi ed i sindacati, che si sono riuniti ieri a Palazzo Chigi per discutere del capitolo pensioni. L'incontro è stato un'occasione per il Premier Mario Draghi per confermare l'impegno ad avviare il confronto sulla riforma della legge Fornero nell'ambito di tavoli tecnici.

Ma Draghi ha chiarito alle parti sociali "possiamo lavorare su qualsiasi modifica purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità delle pensioni nel medio e lungo periodo e all'interno del contesto europeo".

Ai tavoli tecnici - ha spiegato il segretario della Cisl Luigi Sbarra - parteciperanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il consigliere economico Marco Leonardi e i ministri competenti: quello del Lavoro Orlando, quello dell'Economia Franco e quello della PA Brunetta. Non sarà presente invece il Premier. "Abbiamo riaffermato il principio che il tema pensioni non può essere solo un costo economico ma un tema di sostenibilità sociale. Il giudizio è positivo: finalmente apriamo il cantiere della riforma Fornero, nella prospettiva di rendere il nostro sistema più flessibile più equo, più sostenibile", ha commentato Sbarra.

"Si è deciso di aprire finalmente il cantiere per discutere della riforma della legge Fornero. Con tre confronti: sulla flessibilità in uscita, sulla previdenza per giovani e donne e sulla previdenza complementare", ha confermato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, aggiungendo "domani ci invieranno un calendario di incontri".