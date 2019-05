Pensioni d'oro, a giugno via al taglio degli assegni sopra 100mila euro l'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatterà a giugno il taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Il mese prossimo scatterà infatti il conguaglio conseguente al taglio della rivalutazione annuale delle pensioni per il 2019, previsto dall'ultima legge di bilancio per i trattamenti sopra tre volte il minimo (1.522 euro al mese) e applicato da aprile. E sempre a giugno partono i tagli, anche questi previsti dalla legge di bilancio, per i trattamenti pensionistici superiori a 100mila euro lordi annui.Le pensioni interessate dal taglio della perequazione sono state adeguate a partire dalla mensilità di aprile 2019. «Nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio-marzo 2019», precisa l'Inps in un messaggio pubblicato sul sito.Per quanto riguarda, invece, il taglio sulle pensioni d'oro, in una circolare del 7 maggio scorso l'Inps ha chiarito le modalità ricordando che a decorrere dal primo gennaio 2019 e per la durata di 5 anni «i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici». La riduzione partirà dal 15% per la quota di importo da 100.000 a 130.000 euro; del 25% per la quota da 130.000 a 200.000 euro; del 30% da 200.000 a 350.000 euro; del 35% da 350.000 a 500.000 euro; fino al 40% per la quota di importo oltre i 500.000 euro.