Pensioni d'oro, ipotesi taglio solo per gli assegni retributivi

Ultimo aggiornamento: 19:40

Un intervento sulle «pensioni d'oro, sopra i 4.500 euro mensili, in modo da rimodulare i trattamenti pensionistici più elevati e renderli più equi in considerazione dei contributi versati». Lo prevede la manovra approvata dal governo secondo quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.La norma che sarà inserita nella manovra per il taglio delle pensioni d'oro è ancora in via di definizione. Il nodo, spiegano fonti governative della Lega, è il rischio di incostituzionalità e di ricorsi a raffica per una decurtazione che riguardasse chi ha ottenuto la pensione, oltre i 4500 euro, con un meccanismo misto di contributivo e retributivo. L'ipotesi sul tavolo, secondo le stesse fonti, è dunque quella di limitare la misura alle pensioni d'oro percepite da lavoratori sulla base di un sistema solo retributivo. In questo caso, secondo le stime dei tecnici, la misura potrebberiguardare 18mila persone.«Taglieremo le pensioni d'oro dai 4.500 euro in su. Per la prima volta utilizziamo i privilegi di pochi per pagare i diritti degli italiani, al contrario di quanto avveniva nel passato che si tagliavano i diritti per pagare i privilegi», ha detto il ministro del Lavoro e vice premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Radio Radicale.Per quanto riguarda invece "quota 100" la norma che cambia i requisiti della legge Fornero, la soglia minima per il pensionamento anticipato è di 62 anni di età e 38 anni di contributi, a cui si potrà accedere durante quattro «finestre» l'anno. Per accedere alla pensione anticipata con "quota 100" saranno comunque sempre necessari almeno 38 anni ci contributi, anche con 63 o 64 anni di età.