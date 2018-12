Conte vede i sindacati: taglio pensioni d'oro misura di equità

Ultimo aggiornamento: 16:41

«Vogliamo intervenire sulle pensioni d'oro, farlo è una misura di equità sociale». Lo ha detto, a quando si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con i sindacati. Conte ha anche ricordato che l'obiettivo del governo è ottenere un sistema delle pensioni equilibrato, che non penalizzi.Sulle pensioni è in corso un'interlocuzione con Bruxelles. Abbiamo detto più volte che la legge Fornero non è un totem, ha detto ancora Conte ai sindacati, nel corso del tavolo a Palazzo Chigi, spiegando che il governo sta valutando le relazioni e le simulazioni dei tecnici per valutare l'impatto economico di 'quota 100'.Nessun vertice, al momento, è previsto per oggi a Palazzo Chigi sulla manovra. L'agenda delle riunioni sulla legge di bilancio è in continuo divenire ma, a quanto si apprende, nella sede del governo sarebbe prevista per questo pomeriggio solo una riunione tecnica, senza la partecipazione dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.La situazione sulla manovra, raccontano fonti di governo, è in stand by in attesa che la trattativa del premier Giuseppe Conte con l'Ue faccia passi avanti decisivi. E la giornata di oggi non vedrà neppure il Consiglio dei ministri chiamato dare l'ok definitivo il decreto semplificazione. Il provvedimento, assicurano fonti di governo, arriverà sul tavolo del Cdm comunque entro questa settimana.Conte, oggi al tavolo per discutere con i sindacati della manovra, nel ribadire che l'interlocuzione avverrà da ora in poi periodicamente, ha annunciato che incontrerà anche le altre sigle sindacali che non sono state convocate oggi, «per avere un quadro il più possibile completo», riferiscono fonti di Palazzo Chigi.«Il reddito di cittadinanza è una riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di politica sociale», ha sottolineato il premier nel corso dell'incontro con i sindacati appena conclusosi a Palazzo Chigi, ricordando che si vuole un sistema equilibrato che non penalizzi.«Il nostro obiettivo è un patto fiscale con i cittadini. Una vera alleanza», ha detto ancora Conte ai sindacati, secondo quanto si apprende, sottolineando che «non saremo tolleranti» sull'evasione. «Insistere sul piano del rigore - ha detto, sempre secondo quanto si apprende - è a beneficio della collettività».«Lo sviluppo del mercato dei capitali è essenziale per la crescita delle nostre aziende e per attrarre investitori istituzionali internazionali in Italia», ha sottolineato poi il presidente del Consiglio in un messaggio inviato in Borsa dove è in corso la 'Italy Corporate Governance Conference. Secondo Conte, «le pratiche di corporate governance adottate dalle compagnie italiane giocano un ruolo cruciale nello stabilire e proteggere la fiducia e nell'incoraggiare l'accesso ai mercati di capitale».