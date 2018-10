© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -pronto a tagliare lecon unA dare l'annuncio, lo scorso 13 ottobre, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha appunto dichiarato l'intenzione di recuperare unche servirà a finanziare l'aumento delleDa mesi, ormai, ilparla apertamente di sforbiciate alle pensioni ritenute troppo alte e Repubblica, nei giorni scorsi, aveva anticipato che la soglia poteva essere abbassata daiProprio in relazione alle indiscrezioni di stampa circolate, fontiprecisano che ilinvece riguarderà le pensioni daIntanto ilsulla manovra, convocato inizialmente per domani lunedì 15 ottobre a palazzo Chigi alle 18, è stato anticipato alle 17. Corsa contro il tempo, dunque, in Cdm per incassare l'ok al pacchetto completo – dl fiscale e legge bilancio – per consentire al premier,, di presentarsi al Consiglio europeo del