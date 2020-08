Pensioni complementari in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alla fine dile posizioni in essere presso leera dmilioni con una crescita rispetto alla fine depari aunità (+1,2%). A questo numero di posizioni, che include anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti stimato inE' quanto lala Commissione di Vigilanza suiregistrano circa(+1,9%) per un totale a fine giugno di 3,219 milioni. Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti contano 1,571 milioni di posizioni, crescendo di circa 20.000 unità (+1,3 %) rispetto alla fine del 2019. Per i"nuovi" (i piani pensionistici individuali) il totale delleè di 3,444 milioni, in aumento nel semestre di circa 25.000 unità (+0,7%). Ledestinate allea fine giugno 2020 erano pari a circa 185 miliardi di euro, di nuovo in linea con il valore raggiunto a fine 2019. Il patrimonio deirisulta pari a, quello dei fondi aperti a 23,1 miliardi e quello deiPeril patrimonio ha recuperato nel complesso le perdite in conto capitale registrate nel trimestre precedente. I flussi contributivi nel primo semestre del 2020 sono stati pari a 5,449 miliardi, inferiori a quelli del primo semestre del 2019. Per quanto riguarda i fondi negoziali e i fondi aperti, i contributi sono cresciuti a un tasso significativamente inferiore a quello registrato tra il primo semestre 2019 e il primo semestre del 2018. Nei PIPi contributi, rispetto al corrispondente periodo del 2019,