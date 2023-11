Giovedì 2 Novembre 2023, 09:37

Il sindacato ha calcolato la perdita per un lavoratore con una retribuzione massima di 50mila euro che nel 2024 maturerà i requisiti per andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età. Complessivamente, su una retribuzione il mancato guadagno lordo su un’aspettativa di vita media per gli uomini supera i 111mila euro