Pensioni minime, aumenti da luglio: assegni più "ricchi" fino a 36 euro (in base all'età)

Pensioni minime. A luglio arriveranno previsti dalla legge di bilancio: chi ha un assegno inferiore a 563,74 euro - chiarisce l'Inps - con la mensilità di luglio beneficerà di un incremento dell'1,5% se ha meno di 75 anni e del 6,4% se ha più di 75 anni.

Aumento pensioni minine, gli esempi

In pratica, si riceveranno fino a 8,46 euro al mese in più nel primo caso e fino a 36,08 euro in più nel secondo.

La quattordicesima

Ma non è finita qui. Perché a luglio arriverà anche la quattordicesima per chi ha più di 64 anni. L'assegno extra spetta a coloro che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017. Spetta anche ai titolari di pensioni di reversibilità a determinate condizioni come il reddito e il numero di beneficiari. In questo caso. Si parte da un minimo di 336 euro e si arriva a un massimo di 655 euro.