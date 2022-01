Pensioni, al via cantiere riforme: obiettivi flessibilità e stabilità

(Teleborsa) - Ufficialmente iniziato il confronto tra Governo e Sindacati sul tema pensioni. Ieri il primo "round" al quale ne seguiranno altri. Di "incontro positivo" che "ci fa entrare nel vivo per riformare il sistema previdenziale" ha parlato Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl a Radio Anch'io, su Radio 1 Rai.

Il confronto sulla riforma delle pensioni proseguirà con tre tavoli tecnici. Seguirà una verifica politica il 7 febbraio per fare il punto della situazione, dice Sbarra anticipando che il primo incontro tecnico si svolgerà il 20 gennaio e riguarderà la pensione di garanzia per i giovani.

Il primo tema che sarà affrontato, dunque, riguarda i giovani che "subiscono il combinato disposto di carriere lavorative frammentate, atipiche e flessibili con il sistema contributivo puro - ha detto Sbarra - per costruire una pensione di garanzia sia per i giovani che per le donne, riconoscendo periodi di disoccupazione, formazione e attività legata all'assistenza e alla cura dei familiari. Partiamo il 20 gennaio con questo primo tavolo tecnico cui ne seguiranno altri due per discutere di previdenza complementare e flessibilità in uscita". Le date di questi ultimi due tavoli non sono ancora state ufficializzate. "Il 7 febbraio ci ritroveremo per una valutazione, una verifica dei tavoli tecnici e tentare di stringere su soluzioni condivise", ha aggiunto.

Per Sbarra, dunque, quello di ieri è stato "un incontro importante, che dopo il vertice del 20 dicembre entra nel vivo della riforma previdenziale. Abbiamo incardinato questo percorso su tappe precise, con la definizione di tavoli tecnici per affrontare le priorità indicate nella piattaforma sindacale ed abbiamo definito un calendario che da continuità al dialogo oltre le contingenze politiche delle prossime settimane". L'obiettivo dei sindacati è "cambiare e trasformare il sistema pensionistico, conferendo maggiore sostenibilità sociale, tanta inclusività soprattutto per giovani e donne, più flessibilità e stabilità - ha concluso il numero uno della Cisl - dobbiamo superare le rigidità ragionieristiche della legge Fornero e uscire anche dalla logica delle quote che hanno penalizzato le fasce deboli e precarie.

"Un incontro utile anche se interlocutorio. E' importante che il Governo abbia confermato l'intenzione di confrontarsi con l'obiettivo di arrivare a una riforma previdenziale che dia stabilità al sistema e che cambi l'attuale impianto, nell'ambito di un percorso che conferma l'approdo ad un sistema contributivo". Così il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, al termine dell'incontro al ministero del Lavoro. "Altrettanto importante - ha detto - è che tutti i punti della nostra piattaforma saranno oggetto del confronto, anche se siamo consapevoli che esistono delle distanze, come già è emerso rispetto al tema del ricalcolo contributivo. Abbiamo condiviso l'esigenza di completare il confronto in tempi utili rispetto alla definizione del prossimo Def e i primi incontri, che avranno come argomenti il tema giovani e donne, flessibilità e previdenza complementare, si terranno nei prossimi giorni, a partire dal 20 gennaio". Ghiselli ha aggiunto che "ovviamente per noi quello che conta sarà il merito delle proposte del governo e a quel punto potremo dare un giudizio e valutare le nostre scelte".

"Abbiamo iniziato a entrare nel merito delle questioni analizzando il nostro sistema pensionistico e abbiamo chiarito che nessuno di noi pensa di cambiare il sistema contributivo". Questo il commento del leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro sulle pensioni al ministero del Lavoro. "Ma abbiamo sottolineato l'esigenza di intervenire su alcuni temi e proposte che abbiamo fatto - ha aggiunto - intanto giovani e donne, che rappresentano un'emergenza. Poi flessibilità in uscita e previdenza integrativa. Ci misureremo sulla compatibilità sociale ed economica delle proposte che abbiamo fatto. Nei prossimi giorni lavoreremo dal punto di vista tecnico per mettere a punto le proposte".