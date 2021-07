Pensioni agosto 2021 più ricche (ma non per tutti) grazie al 730: come visualizzare il cedolino

Mercoledì 21 Luglio 2021, 17:22

La caccia al cedolino pensione di agosto è appena scattata. Da poche ore, infatti, è disponibile online sul sito dell’Inps il cedolino relativo al mese di agosto. Un mese importante per visualizzare gli eventuali rimborsi (il conguaglio potrebbe al contrario produrre una trattenuta in alcuni casi) relativi alla Dichiarazione 730. La variazione non sarà dunque per tutti. L’aumento in busta paga dipenderà dal conguaglio previsto per il pensionato. Ma, attenzione, i tempi di visualizzazione del maggiore importo dipenderanno anche dalla data di presentazione del 730. Chi l’ha fatto oltre maggio potrebbe dover aspettare i prossimi mesi.

APPROFONDIMENTI PREVIDENZA Invalidità civile, boom di richieste: piano Inps per... LA GUIDA Scuola, Carta del docente: ecco a chi spetta e come funziona,... LA RIFORMA Pensioni, l’obiettivo è superare Quota 100: Orlando... IL SUSSIDIO Reddito di cittadinanza

Invalidità civile, boom di richieste: piano Inps per l’emergenza

COME VISUALIZZARE IL CEDOLINO

Per capire in ogni caso quando viene effettuato il conguaglio per il 730, che sia a debito o a credito, si deve accedere al cedolino pensione attraverso l’area riservata sul sito dell’Inps. Per prima cosa il pensionato deve accedere all’area riservata sul sito di INPS dedicata al cedolino pensione e cercare quello di agosto 2021. E al quel punto, deve seguire i seguenti passaggi:

- accedere alla propria area riservata con SPID, PIN, CSN o CIE (dal 1° ottobre 2020 INPS non rilascia più nuovi PIN);

- inserire nel tasto “cerca” la dicitura “cedolino pensione”;

- entrato nell’area del cedolino pensione deve cliccare su “verifica pagamenti”;

- selezionare dal menu il mese di agosto 2021 per visualizzare il cedolino corrispondente.

E se il cedolino pensione di agosto 2021 non fosse disponibile alla sezione indicata, l’importo è comunque visualizzabile al fascicolo previdenziale dell’utente.

Contratto polizia e militari, in arrivo aumento di 130 euro: rinnovo per 488mila (carabinieri compresi)

RIMBORSO O ADDEBITO

Attenzione, se i tempi di visualizzazione del rimborso dipendono dalla data di presentazione del 730, l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.

IL CALENDARIO PENSIONI

Ricordiamo che il pagamento delle pensioni di agosto viene anticipato al mese corrente per chi le ritira in contanti presso gli uffici di Poste Italiane. Il pagamento presso gli uffici postali è previsto dal 27 al 31 luglio. Mentre negli istituti di credito, l’accredito della pensione sarà disponibile a partire da lunedì 2 agosto.

Scuola, Carta del docente: ecco a chi spetta e come funziona, c'è tempo fino al 31 agosto