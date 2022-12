Pensioni, addio scaloni, novità sul TFR. Il piano Calderone

(Teleborsa) -Ed a tracciare le linee guida di quella che nelle intenzioni viene definita una riforma organica e strutturale è stata il Ministro del Lavoro,, nel corso dell'audizione al Senato. Ovviamente, i nuovi interventi dovranno passare dal faccia a faccia con i Sindacati e c'è già una data:dove bisognerà mettere nero su bianco il nuovo pacchetto di interventi da rendere gradualmente operativi, a partire dal 2024."Con le parti sociali sui tavoli specialistici già convocati si darào nel segno della solidarietà e della sostenibilità per le future generazioni", spiega Calderone che pensa di dire addio alla stagione "delle forme di accesso a pensione sperimentale".Il Ministro punta, infatti, su "un sistema di forme di pensionamento integrate che consenta di individuare l'accesso a pensione più compatibile con le esigenze personali e sanitarie del lavoratore e al contempo di ricambio generazionale dei datori di lavoro". Il tutto evitando il ripetersi di pericolosiGli indizi portano anche ad una razionalizzazione degli attuali strumenti di prepensionamento, al vaglio la possibilità di prevedere "forme sostenibili di compartecipazione fra oneri a carico del datore di lavoro e dello Stato con esodo dei lavoratori più vicini alla pensione" e percorsi "mirati" diDurante l'audizione Calderone ha anche ribadito l'attenzione del governo sugli. "La sicurezza sul lavoro rappresenta un'emergenza, anche alla luce dei dati relativi agli infortuni sul lavoro dai quali emerge un quadro preoccupante, tale da imporre un intervento decisivo per garantire luoghi di lavoro più sani e sicuri" sottolinea il Ministro del Lavoro annunciando che allo studio del ministero ci saranno anche "nuove e più efficaci formule di incentivazione per i datori di lavoro ‘virtuosi' che investano nella cultura della