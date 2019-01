In pensione con quota 100, convenzioni con banche per l'anticipo del Tfr

Ai dipendenti pubblici che andranno in pensione con quota 100 o in pensionamento anticipato, il trattamento di fine rapporto verrà corrisposto «al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione». È quanto prevede la bozza di decreto legge su reddito cittadinanza e quota 100, nella quale si precisa che le pubbliche amministrazioni stipulano apposite convenzioni con Istituti di credito per l'erogazione anticipata nei quali siano preventivamente fissati i limiti dei tassi di interesse. Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA