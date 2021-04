24 Aprile 2021

di Roberta Amoruso

(Lettura 2 minuti)







Scatta il calendario anticipato anche a maggio per la pensione. A confermarlo è Poste italiane con puntuale indicazione delle date a cui fare riferimento per incassare l'assegno mensile. Nel dettaglio, spiega la società, le pensioni del mese di maggio verranno accreditate a partire da lunedì 26 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Mentre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. per chi invece, preferisce o comunque non può evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, rimane lo schema già adottato nei mesi scorsi. Vediamo il calendario previsto nel dettaglio fino a 30 aprile.

I pensionati dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario che potrà, però, variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

LE DATE

E dunque i cognomi dalla A alla C potranno accedere lunedì 26 aprile, dalla D alla G martedì 27 aprile, dalla H alla M mercoledì 28 aprile, dalla N alla R giovedì 29 aprile, dalla S alla Z venerdì 30 aprile. Poste Italiane continua poi a essere più vicina alle persone in difficoltà. Infatti, è previsto che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la fornitura di un servizio essenziale tutelando la salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane nell’attuale fase di emergenza sanitaria, sottolinea la nota. Pertanto, ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Quota 100, addio a fine anno: in arrivo misure per i lavori usuranti. Ipotesi 102, come funziona. Superbonus, niente proroga al 2023

IL CEDOLINO

Va ricordato che è sempre possibile scaricare on-line il cedolino della pensione. il servizio permette di consultare il documento, verificare l'importo dei trattamenti liquidati dall'Inps ogni mese, conoscere le ragioni per cui tale importo può variare, e accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati. Inoltre, è possibile accedere al servizio anche da dispositivi mobile.