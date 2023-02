Pensione, il cedolino Inps 2023, dai pagamenti alle rivalutazioni: ecco come accedere e come funziona

Cedolino pensione 2023, il documento è ora visibile sul sito dell'Inps. I pensionati, accedendo all'area dedicata, possono verificare l’importo erogato ogni mese dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. La rivalutazione delle pensioni è stata attribuita da gennaio al 100 per cento per chi riceve un trattamento fino a 4 volte quello minimo. Per gli altri (oltre 2.101,52 euro) sarà attribuita da marzo. Ecco tutte le informazioni sul cedolino di questo mese.

Pensioni, chi sono gli "esclusi" dagli aumenti di marzo. Ecco come sarà la rivalutazione all’inflazione

La data di pagamento

Come si legge sul sito dell'Istituto, il pagamento avverrà con valuta 1°marzo, per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane, e con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli istituti di credito. In attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2023, l’Inps aveva attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro).

A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’Inps ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a quattro volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’articolo 1, comma 309. L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Inps assume 4.300 persone, Tridico: «Approvata la graduatoria». Via libera ieri nel Cda dell'Istituto

L'elenco

- mercoledì 1 marzo per i cognomi dalla A alla B;

- giovedì 2 marzo per i cognomi dalla C alla D;

- venerdì 3 marzo per i cognomi dalla E alla K;

- sabato 4 marzo (solo la mattina) per i cognomi dalla L alla O;

- lunedì 6 marzo per i cognomi dalla P alla R;

- martedì 7 marzo per i cognomi dalla S alla Z.

Trattenute fiscali

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Inoltre, nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.