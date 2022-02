Peloton, investitore attivista in pressing nonostante piano di ristrutturazione

(Teleborsa) - A Wall Street occhi puntati su Peloton, il cui titolo è in rally dopo aver presentato un piano di ristrutturazione e sostanziosi cambiamenti ai vertici. Ciò però non basta secondo Blackwells Capital, investitore attivista che a gennaio aveva chiesto di licenziare l'amministratore delegato John Foley e puntare a una vendita della società. Quanto hanno annunciato oggi "non risponde a nessuna delle preoccupazioni degli investitori di Peloton", ha scritto Jason Aintabi, chief investment officer di Blackwells in una nota, aggiungendo che "Foley ha dimostrato di non essere adatto a guidare Peloton, sia come CEO che come presidente esecutivo, e lui dovrebbe scegliere i membri del CdA, come sembra aver fatto".

La società di investimento, che possiede una quota di quasi il 5% di Peloton, ha affermato che i potenziali acquirenti di Peloton potrebbero essere in grado di pagare almeno 65 dollari per azione, mentre acquirenti strategici potrebbero facilmente pagare fino a 75 dollari per azione. Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Amazon e Nike.

Intanto, spicca il volo Peloton Interactive, che si attesta a 36,13, con un aumento del 21,45%. Il titolo rimane in ribasso del 75% sui dodici mesi e del 34% negli ultimi tre mesi. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 38,93 e successiva a quota 46,34. Supporto a 31,52.