Peloton inizia a vendere prodotti su Amazon per allargare base clienti

Mercoledì 24 Agosto 2022, 15:15







(Teleborsa) - Peloton, società statunitense che vende cyclette e tapis roulant da migliaia di dollari e corsi a distanza di fitness, ha iniziato a vendere i suoi prodotti su Amazon negli Stati Uniti. Fino ad ora i prodotti della società venivano venduti, esclusivamente, attraverso il proprio sito di e-commerce e nei suoi showroom globali.



L'iniziativa è "l'ultima mossa di Peloton per innovare e guidare la crescita", sottolinea in una nota la società, che non sta attraversando un periodo facile. A inizio agosto ha tagliato centinaia di posti di lavoro, ha chiuso un numero significativo di negozi al dettaglio e aumentato i prezzi di alcune delle sue attrezzature. A luglio ha abbandonato tutte le attività di produzione in proprio.



"L'espansione dei nostri canali di distribuzione attraverso Amazon è un'estensione naturale della nostra attività e un modo organico per aumentare l'accesso al nostro marchio - ha affermato Kevin Cornils, Chief Commercial Officer di Peloton - Vogliamo incontrare i consumatori dove si trovano e i consumatori stanno acquistando su Amazon".