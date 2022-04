Peggiorano le borse europee. Effetto embargo su prezzi petrolio e carbone

(Teleborsa) - Peggiora il clima sulle piazze europee dopo aver trascorso la prima parte della seduta all'insegna dell'incertezza, mentre si fanno sempre più concrete le ipotesi di nuove sanzioni contro Mosca e di un possibile embargo a carbone e petrolio russi. Fattori che stanno aumentando le pressioni sui mercati. Il nervosismo si registra anche sui derivati statunitensi che viaggiano in calo e lasciano presagire una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,098. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,18%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,89%, a 104,2 dollari per barile.



Balza in alto lo spread, posizionandosi a +162 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,18%.



Tra gli indici di Eurolandia fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; tonfo di Parigi, che mostra una caduta dell'1,79%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,06% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 27.192 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Recordati, che vanta un incisivo incremento del 2,24%.



Denaro su Campari, che registra un rialzo dell'1,40%.



Bilancio decisamente positivo per DiaSorin, che vanta un progresso dell'1,20%.



Buona performance per Tenaris, che cresce dell'1,01%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che ottiene -3,28%.



Lettera su Interpump, che registra un importante calo del 3,04%.



Scende STMicroelectronics, con un ribasso del 2,74%.



Crolla Azimut, con una flessione del 2,64%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Intercos (+5,64%), Pharmanutra (+3,80%), Seco (+2,89%) e Safilo (+2,64%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.



Vendite a piene mani su Mfe A, che soffre un decremento del 2,11%.



Pessima performance per Danieli, che registra un ribasso del 2,01%.



Brembo scende dell'1,84%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Martedì 05/04/2022

00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)

08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,8%)

10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 55,5 punti)

10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 54,5 punti; preced. 55,5 punti)

14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -88,5 Mld $; preced. -89,7 Mld $).