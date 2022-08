Peggiorano attese PMI: una su tre vede fatturato in calo

(Teleborsa) - La ripresa dei flussi turistici di questa estate non è stata sufficiente ad evitare il rallentamento della ripresa. E con l'esaurirsi della stagione turistica, le aspettative delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi tornano a peggiorare: una su tre – il 32% – prevede di chiudere il secondo semestre con il fatturato in calo rispetto allo stesso periodo del 2021. Solo il 18%, invece, stima una crescita.

È quanto emerge da una rilevazione condotta da SWG per Confesercenti su una platea di imprenditori associati attivi nel commercio, nel turismo e dei servizi, per valutare attese e prospettive delle PMI del terziario in occasione del rinnovo della legislatura.

A pesare sui fatturati, segnalano gli imprenditori, è stato sono soprattutto il boom dei costi energetici – indicato dal 28% degli intervistati – e dell'inflazione (22% delle indicazioni). Ma il 26% indica, tra i fattori di freno, anche l'onda lunga del Covid19 e i numeri dei contagi, che non permettono una normalizzazione dei consumi.

Al nuovo Parlamento, dunque, chiedono di affrontare la fase difficile in arrivo: il 31% degli imprenditori segnala la necessità di intervenire per contrastare l'inflazione e gli effetti della corsa degli energetici, con sostegni mirati per famiglie e imprese. E poi di riprendere a lavorare per sciogliere i nodi che hanno trattenuto la crescita italiana negli ultimi venti anni.

A partire dalla questione fiscale, che per il 45% degli imprenditori dovrebbe essere in cima all'agenda dei partiti nella prossima legislatura, ed il lavoro, indicato dal 42%. Seguono, a breve distanza, - il 29 ed il 28% - le quote di imprenditori che chiedono di inserire tra i temi prioritari rispettivamente PNRR e infrastrutture e semplificazione burocratica.

Tra le altre risposte, si rilevano il credito - indicato dal 7% - ma anche diverse segnalazioni che non raggiungono delle percentuali valutabili singolarmente ma che indicano dei temi: eliminare gli interessi delle cartelle esattoriali, pensioni dignitose, sgravi fiscali per assumere, ambiente, riforma della magistratura, mobilità green.

Passando all'analisi dei tre macro-comparti presi in esame – Turismo Ricettività e Pubblici Esercizi (HORECA), Commercio, Servizi - si colgono però alcune differenze significative: i temi del fisco e di infrastrutture e PNRR sono più sentiti dagli imprenditori della distribuzione commerciale (rispettivamente 46% e 31% di rispondenti). Per attività ricettive e pubblici esercizi c'è una richiesta sopra la media di interventi per il lavoro (44%) e semplificazione burocratica (34%). A preoccuparsi dell'aumento dei costi energetici e dell'inflazione, invece, sono soprattutto gli imprenditori dei servizi (34%).

Capitolo Fisco: le indicazioni degli imprenditori convergono con decisione (78%) su una riforma del sistema, che alleggerisca gli oneri sia sul fronte del prelievo sia su quello degli adempimenti. Presente anche il tema del superamento dell'acconto fiscale: una proposta portata avanti da anni da Confesercenti, e che raccoglie il 29% delle risposte, ma c'è anche un 26% che chiede l'abolizione definitiva dell'Irap.

Un imprenditore su quattro - il 25% esatto - vuole invece la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali, mentre il 10% aggiunge ai desiderata l'ampliamento dei limiti attuali del regime forfettario. La questione fiscale resta centrale anche nelle politiche per il rilancio dell'occupazione e dei salari. Pure in questo caso, infatti, le indicazioni degli imprenditori convergono in larghissima maggioranza sulla necessità di un taglio del cuneo fiscale che venga avvertito da imprese e lavoratori. Segue, nell'agenda per il lavoro delle imprese, un altro intervento fiscale: la detassazione degli aumenti salariali, indicata dal 36% degli imprenditori. Il 29% vuole invece un maggiore impegno nel contrasto della contrattazione privata.