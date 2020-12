© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se il quadro economico complessivo è positivo, bisogna. È questo il giudizio della Sezione di Controllo per il Veneto della. La Corte ha riconosciuto che "con il Terzo Atto Convenzionale si sono realizzati diversisul pregresso assetto negoziale", tra i quali l'ottenimento del closing finanziario, l'accelerazione dei tempi di esecuzione, il miglioramento dei saldi finanziari, il complessivo equilibrio economico-finanziario e la definizione e il pagamento degli espropri".La Corte dei conti ha inoltre evidenziatoLa prima riguarda una sollecitazione a rafforzare la vigilanza sul, in vista dell'avvicinarsi della conclusione, e quindi all'applicazione di eventuali penali per ritardi nell'adempimento contrattuale del concessionario.Con la seconda la Corte suggerisce alla Regione di adottare ogni possibile forma perposte alla base del Terzo Atto Convenzionale, anche per poter registrare ogni possibile modificazione dei presupposti che possano portare a diversi risultati ed essere pertanto pronti a riconoscere eventuali variazioni nei bilanci di previsione. In particolare, la Corte richiama l'attenzione su alcuni fatti noti alla Regione da tempo:, progetto quest'ultimo gestito direttamente dalla società che gestisce l'autostrada Brescia-Padova, che la Regione, dopo essersi candidata ad eseguire direttamente, purtroppo con esito negativo, sta monitorando direttamente con il MIT, A4 ed RFI affinchè possa essere ridotto al minimo;, con velocità massima di percorrenza di 110 km/ora, su cui la Regione ha già interlocuzioni con il MIT al fine di individuare il procedimento per rendere l'infrastruttura omogenea con tutte le autostrade interconnesse, a 130 km/ora;di adduzione dei flussi di traffico a Pedemontana.Le due successive raccomandazioni proposte dalla Corte riguardano adempimenti amministrativi, già avviati dalla Regione, relativi allaper le tratte già in esercizio e alsul contributo dal Commissario al Concessionario e successivamente versata all'Agenzia delle Entrate.