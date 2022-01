Pechino fa il pieno per la Festa della Primavera

Lunedì 17 Gennaio 2022, 18:15







(Teleborsa) - La Festa di Primavera, che inizia oggi in Cina, promette di richiamare nei prossimi 40 giorni, ovvero per tutta la durata dell'evento, 6,58 milioni di passeggeri nei due più importanti aeroporti di Pechino, Il Beijing Capital International Airport e il Beijing Daxing International Airport hanno programmato circa 60mila voli dal 17 gennaio al 25 febbraio 2022.



In questo periodo cade anche il Nuovo Anno Lunare, che quest'anno corrisponde alla data del 1° febbraio.