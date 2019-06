Pechino avrà l'aeroporto più grande del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le autorità cinesi hanno comunicato che è stata completata a Pechino la costruzione del più grande aeroporto del mondo,, costato 60 miliardi di dollari. La sua apertura è prevista per il, giorno in cui verrà celebrato il 70esimo anniversario di fondazione della Repubblica Popolare Cinese.Situato 46 km a sud della capitale, il nuovo scalo intercontinentale dista 67 km dallo scalo internazionale Shoudu, che non riusciva a rispondere alla domanda crescente di traffico e resta il secondo aeroporto al mondo per numero di movimenti aerei dopo quello di Atlanta., la cui costruzione è iniziata a marzo 2016 proprio quando è scomparsa l'architettoche l'ha disegnato, si estende per un milione di metri quadrati ed è caratterizzato da un terminal unico a forma di fenice d'oro, fenghuang, nella mitologia cinese figura rappresentativa della controparte femminile del drago. Le sette piste di volo garantiscono la movimentazione annua di100 milioni di passeggeri e quattro milioni di tonnellate di merci.Oltre che fortemente ecosostenibile, con consumi energetici ridotti al minimo, il nuovo aeroporto di Pechino-Daxing sarà dotato di tecnologia di riconoscimento facciale sviluppata dalla Cina per velocizzare i controlli dei passeggeri e aumentando il livello di sicurezza. Inoltre è stato studiato per ridurre al minimo i consumi energetici ed essere quindi quanto più eco sostenibile. L'entrata in funzione del nuovo grande scalo permetterà alla Cina di arrivare alla capacità di trasporto aereo di