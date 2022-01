PE, nuovo Presidente è Roberta Metsola: "Raccoglierò eredità di Sassoli"

(Teleborsa) - "Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale", queste le prime parole dell'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola eletta, al primo turno, Presidente del Parlamento europeo.

"David era un combattente per l'Europa. Credeva nel potere dell'Europa. Grazie David", ha aggiunto dicendosi "onorata della responsabilità che mi affidate. Prometto che farò del mio meglio per lavorare a vantaggio di tutti i cittadini", le sue prime parole da presidente pronunciate in italiano.

"La disinformazione nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo, e nazionalismo, queste sono false illusioni, l'Europa è l'esatto opposto di questo".

Significativo il passaggio sul green deal che "è l'occasione per l'Europa per reinventarsi - ha proseguito Metsola -. La lotta al cambiamento climatico è un destino comune, non è possibile separare ambiente ed economia. Il Fondo per ripresa e resilienza sarà occasione per finanziare la transizione". "Coloro che cercano di distruggere l'Europa sappiano che questo parlamento la difenderà. Per coloro che minacciano donne e cittadini Lgbt sappiano che questo Parlamento li difenderà, coloro che minacciano lo stato di diritto sappiano che non indeboliranno l'unità di questo Parlamento".

A suggellare l'annuncio dell'elezione di Metsola, accolta con sorrisi e strette di mano già prima dei risultati ufficiali delle votazioni, un lungo applauso. Metsola incassa 113 voti in più rispetto al suo predecessore Sassoli, eletto al secondo turno.