Paysafe acquisisce SafetyPay e paga 441 milioni cash

Martedì 17 Agosto 2021, 19:15







(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Paysafe, che mostra un decremento dell'1,04%.



La società britannica, dal 2017 controllata da fondi di Blackstone e Cvc Capital Partners, ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione di SafetyPay, piattaforma di pagamenti per il commercio elettronico.



Paysafe pagherà in contanti 441 milioni di dollari ed espanderà le proprie attività in America Latina, principale mercato di riferimento di SafetyPay.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Paysafe, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo scenario di breve periodo di Paysafe evidenzia un declino dei corsi verso area 8,16 USD con prima area di resistenza vista a 8,84. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,79.