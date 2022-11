PayPal, trimestrale oltre le attese ma outlook peggiora

(Teleborsa) - PayPal, società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro, ha registratopari a 6,85 miliardi di dollari nel, in crescita dell'11% su base reported e del 12% su base FX-neutral (FXN). Escludendo le entrate di eBay, i ricavi sono cresciuti del 13% (+14% FXN). L'è stato di 1,1 miliardi di dollari, in crescita del 7%, mentre l'utile operativo rettificato di 1,5 miliardi di dollari, in crescita del 4%.L'è stato di 1,15 dollari (0,92 dollari nel terzo trimestre del 2021) e l'di 1,08 dollari (1,11 dollari un anno fa). Le, secondo dati Refinitiv, erano per un utile per azione di 0,96 dollari su ricavi per 6,82 miliardi di dollari."Abbiamo ottenuto ottimi risultati nel terzo trimestre - ha commentato- Continueremo a investire rispetto alle nostre priorità chiave per far avanzare la nostra posizione di leader nei pagamenti e nel commercio digitali. Siamo molto lieti di collaborare con Apple per migliorare le nostre offerte per i nostri commercianti e consumatori PayPal e Venmo".PayPal haal 10% dall'11% previsto in precedenza. "Dato un contesto macroeconomico difficile, il rallentamento delle tendenze dell'e-commerce e un'imprevedibile stagione degli acquisti natalizi, siamo adeguatamente prudenti nella nostra guidance sulle entrate del quarto trimestre", ha detto Schulman nella call con gli analisti.