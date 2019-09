Paypal batte Visa e Mastercard: è prima società straniera di pagamenti on line in Cina

PayPal batte Visa e Mastercard e diventa la prima società straniera a ottenere un licenza per i pagamenti in Cina. Goufubao, piccola società cinese di pagamenti online, ha annunciato che la banca centrale ha dato il via libera all'acquisizione di una quota del 70% da parte di PayPal, che diventa così la prima azienda straniera a entrare sul mercato dei pagamenti cinese . © RIPRODUZIONE RISERVATA