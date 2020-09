Patuelli e l'Italia del futuro: sostegno a sviluppo e occupazione al centro

(Teleborsa) - "La ripresa dello sviluppo e dell'occupazione sono la priorità del Paese. Per raggiungere questo obiettivo serve un disegno centrale che rifletta l'idea dell'Italia che vogliamo". E' quanto ha detto il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, intervistato da IlSole24Ore.



"Questo disegno - chiarisce - dovrà muovere su strategie parallele: indicare da una parte i principi ispiratori della nuova Legge di bilancio e dall'altra definire i piani per accedere al Recovery fund".



"Ora - secondo Patuelli - ci sono anche i presupposti per chiarire gli equivoci sul MES sanitario. Se ci sono davvero ostacoli giuridici l'esperienza di un Commissario all'economia come Paolo Gentiloni può essere un valido supporto ai fini di un processo di revisione del trattato istitutivo del MES". © RIPRODUZIONE RISERVATA