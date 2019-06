Patuelli: «Italia appesantita dal debito, lo spread tassa occulta»

Parla il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, della congiuntura italiana ed europea. L'Italia «è appesantita da una palla al piede che è il debito pubblico che cresce ininterrottamente da 51 anni». Lo ha detto al Forum Ansa, sottolineando che lo spread, che è «una tassa occulta per tutte le attività degli italiani» deriva «dalla scarsa fiducia dei mercati internazionali verso la Repubblica italiana e verso le sue capacità prospettiche non di pagare ma di ridurre il debito». Il debito, ha aggiunto, «è uno dei fattori che rallenta la crescita».

Dal 2015 ad oggi «le banche operanti in Italia hanno speso a fondo perduto per fondi obbligatori o fondi quasi obbligatori, quasi 13 miliardi di euro a fondo perduto per salvataggi» di istituti concorrenti «o per prevenire o per costituire fondi di riserva». Lo ha sottolineato il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Forum Ansa, ricordando che anche quest'anno «stiamo continuando a dare, stiamo dando anche ora» perché «le autorità ci impongono un'altra rata per il 2019 sempre in capo a salvataggi passati».

Il problema dei ritardi nei pagamenti della P.a. si è «ridimensionato» passando da «100 miliardi di 5 anni fa a una discesa a circa un terzo. È una situazione che deve essere corretta ma è meno emergenziale». Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Forum Ansa rispondendo a una domanda sui minibot: «la situazione deve essere alleggerita sulle spalle delle imprese e dei cittadini ma con meccanismi ortodossi». Se i minibot «sono Bot», ha aggiunto, significa che «si viene pagati in titoli che aumentano il debito».



© RIPRODUZIONE RISERVATA