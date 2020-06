(Teleborsa) - Il Mes "dovrebbe cambiare nome perché oggi è stato trasformato in un'altra cosa e non c'è più un rischio per la sovranità costituzionale dell'Italia".



Lo ha dichiarato il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, in un'intervista al Sole 24 Ore, chiedendo un rapido utilizzo di tutti i fondi europei.



Secondo Patuelli, "andrebbe rafforzato il capitalismo popolare nelle imprese quotate, riducendo l'aliquota fiscale per incentivare il ritorno dei cassettisti".



"Penso all'enorme e crescente liquidità presente nei depositi - ha spiegato il presidente di Abi - dovrebbero essere previsti incentivi fiscali per il capitalismo popolare di lungo periodo nelle imprese quotate. Il trattamento fiscale dovrebbe essere diversificato con una aliquota ridotta rispetto agli speculatori che si avvalgono di strumenti tecnologici". © RIPRODUZIONE RISERVATA