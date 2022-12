Patuelli (ABI): recessione non è inevitabile, fare ogni sforzo per evitarla

(Teleborsa) - ". Questo ha aumentato il PIL dell'ultimo trimestre. Ma questa crescita non è uniforme. Dobbiamo vedere le attività in continuo, a partire dall'industria.. La produzione industriale nel confronto europeo vede nel mese di settembre, rispetto ad agosto, l'Italia calare dell'1,8% contro una crescita media in Europa". Lo ha affermato, presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI) , in occasione dell'evento "La recessione che verrà" organizzato dal gruppo Caltagirone Editore."Io. I titoli giornalistici - ha spiegato Patuelli riferendosi a quello dell'evento - sono uno stimolo ma io non mi rassegno. Dobbiamo fare ogni sforzo per evitare la recessione"."Le previsioni sono un indicatore frequentemente fallace - ha aggiunto - Non ci sediamo su queste, ma cercare di correggerle. La".Commentando gli sviluppi del settore dell'edilizia, Patuelli ha detto che "" delle"una volta per tutte".Il numero uno dell'ABI ha ribadito come le, rimandando così alla proposta avanzata dall'ABI con l'ANCE. Patuelli ha ricordato come sul superbonus in questi anni ci sono state "decine di modifiche normative per risolvere la questione. Per evitare abusi e mi sembra il minimo" ma anche con "norme ad effetto retroattivo" che hanno creato problemi alle imprese che si erano mosse.