Patuanelli: obiettivo è sostegno processi digitalizzazione Pmi italiane

(Teleborsa) - "Sostenere i processi di digitalizzazione e di innovazione delle piccole e medie imprese italiane rappresenta uno dei principali obiettivi che mi sono posto come ministro dello Sviluppo Economico, in piena continuità con il grande lavoro iniziato da Luigi Di Maio".



E' quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico in un post su Facebook, aggiungendo che "è in questa direzione che va l'apertura, dal 7 novembre 2019, delle domande per richiedere il Voucher per l'Innovation manager. Grazie a questo fondo, stanziato dalla legge di bilancio 2019, le imprese italiane potranno accedere a risorse pari complessivamente a 50 milioni di euro per progetti di trasformazione tecnologica e digitale". © RIPRODUZIONE RISERVATA