(Teleborsa) - "Sonoi provvedimenti del decretoche ampliano dila dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Lee possono quindi accedere da subito alusufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza". Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo EconomicoNel dettaglio, ladiventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura);dell'andamento dell'impresa;le operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;gratuitamente e senza valutazione, ia favore di persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza covid-19 ("Sono- aggiunge il Ministro - in cui alNe siamo consapevoli e abbiamo varato questo primo urgente decreto per fronteggiare le necessità minime di imprenditori e lavoratori. Ma è appunto un primo step: stiamo già approntando ulteriori misure che approveremo nelle prossime settimane e che saranno ulteriore ossigeno al motore del Paese, che non può e non deve finire in ginocchio.