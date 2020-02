Patuanelli convoca imprese su misure per Coronavirus

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha convocato domani, alle ore 16 presso il MiSE, i rappresentanti di Confindustria, RETE Imprese, Alleanza Cooperative Italiane e Confapi.



L'incontro è stato chiesto per "un confronto sulle misure da adottare per fronteggiare le conseguenze derivanti dal Coronavirus sul sistema produttivo del Paese".



Frattanto, il Ministero sta lavorando ad alcune misure a sostegno delle imprese colpite dal diffondersi del contagio. Fra queste - secondo fonti dle ministero - vi sarebbero l'accesso facilitato al fondo garanzia delle PMI, sospensioni dei pagamenti delle bollette per elettricità e gas, contributi per la ripresa delle attività in caso di danno accertato ed indennizzi per le imprese che abbiano subito danni indiretti.



