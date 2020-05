Patuanelli, 15 miliardi a fondo perduto per micro e piccole imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al "sono arrivatedomande per un totale dipari a, di questi oltredomande per i prestiti fino aE' ancorama ricordo" che solo "il 3 aprile ilha previsto la garanzia al 100% e l'Italia è l'unico Paese" ad averla fatta. Lo ha riferito nel corso del Question Time in Senato il Ministro dello Sviluppo economico,. "E'- ha detto - che gli effetti del Dl Liquidità" sottolineando che è "unper gli imprenditori e per le tante Partite IVA del nostro Paese.Il Governo intende introdurre, nel prossimo decreto, un complessivo di 1per le micro e piccole imprese. "Credo sia uno degli altri strumenti che dobbiamo dare soprattutto al mondo della microimpresa" che "va sostenuto con il "ha proseguito, il quale ha assicurato che per lepiù grandi, perchè "laè un principio costituzionale che questo Governo ha bene a mente, è invece necessario agevolare laInoltre nelci sarannocome rilanciare edilizia, penso al credito d'imposta legato che verrà garantito rafforzandoportandola a un arco temporale dima soprattutto legato alle necessarie trasformazioni delle linee produttive legate alla protezione dei dipendenti e degli imprenditori stessi dal Covid. Le imprese dovranno investire e quegli investimenti devono essere"Credo che dobbiamo muoverci su queste- ha concluso Patuanelli - e lo stiamo facendo nel prossimo decreto:da un lato,dall'altro eper glima anche per il settore dell'edilizia".