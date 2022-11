Patto stabilità, proposta riforma Bruxelles punta su flessibilità e semplicità

(Teleborsa) -si prepara a presentare il, che sarà molto, frutto di impegni e concessioni. La riforma delle regole di bilancio europee sarà infatti ispirata ai, citati anche dal Ministro Giorgetti, che in questi giorni ha debuttato a Bruxelles come nuovo Ministro dell'Economia.Il Patto di Stabilità sarà innanzitutto, perché0 è non sancirà il superamento dei target del 3% per il rapporto deficit/PIL e del 60% per il debito/PIL, ma traccerà unpatteggiato da ogni singolo Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche, delle problematiche e degli impegni assunti sulle riforme.Flessibilità ribadita nella(non più anno per anno), ma gli Stati membri potranno ottenere un, se si assumeranno deglirelativi alleo dei target compatibili con le raccomandazioni del semestre europeo e con le priorità fissate dalla Commissione quali la transizione ecologica e digitale. Laeuropea peròil raggiungimento dei targetBruxelles punta anche ad una decisa. Innanzitutto, il percorso di aggiustamento dei conti pubblici(calcolato al netto del ciclo economico e delle misure una tantum),netta. In questo modo si supereranno molte delle eccezioni fatte al vecchio patto di stabilità. che si basava sull'output gap cioè sulla differenza tra il prodotto interno lordo effettivo e quello potenziale.Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni, lae le nuovesaranno molto". La Commissione non fornirà cifre precise, ma si ritiene che la "multa" sia nell'ordine di qualche milione, perché su criteri analoghi a quelli adottati per gli Stati che manipolano dati statistici, non più pari allo 0,2% del PIL come i passato, cioè così alta da non essere mai stata applicata (solo minacciata) sino ad oggi.