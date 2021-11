Patto Stabilità, Gentiloni: avvio discussioni buon inizio

(Teleborsa) - Sui rincari dell'energia "penso sia molto chiaro per noi che la transizione green non è l'origine del problema, ma che potrebbe essere la soluzione, specialmente nel medio termine".

Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni giungendo all'Ecofin aggiungendo che "se non fronteggiamo quello che sta accadendo sui prezzi dell'energia e non garantiamo una transizione socialmente equa, rischiamo di avere impedimenti sulla strada del nuovo contesto climatico". Per questo "è molto importante che i paesi reagiscano rapidamente, e lo stanno facendo, e discutere, e lo faremo oggi pomeriggio sulle possibili iniziative comuni a livello Ue", ha concluso.

La discussione sulla riforma del Patto di stabilità e di crescita "ieri ha avuto un buon inizio, ma ovviamente costruire un consenso richiederà settimane e mesi".