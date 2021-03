© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilresta ancorae la, in scia al dilagare delleche procede piuttosto a rilento, ha fiaccato le giàdi una ripresa dell'economia in tempi rapidi. Ildelpotrebbero proseguire, dunque,tornando così adalFalchi a parte, ovviamente, che vorrebberole regole già dal prossimo anno.Tuttavia, oggi, nella comunicazione che ilpresenterà a nome dell'intero collegio sulle linee guida per la preparazione dei bilanci pubblici 2022 e sull'orientamento della politica fiscale per l'area euro, il nodo non sarà completamente sciolto. L'obiettivo, al momento, è fissare il perimetro del confronto politico che interesserà, in particolare, i ministri finanziari. Senza contare che per poter reintrodurre le regole di bilancio occorre trovare latema a dir poco spinoso.La linea indicata da Gentiloni, del resto è chiara: in una situazione come questa, "i, questo il messaggio lanciato a più riprese."Per evitare danni permanenti all'economia, il, le misure devono proseguire finché serve", ha sottolineato V. Ma – ha avvertito il vicepresidente della Commissione UE – "le misure devono esserepermanente sulle finanze pubbliche".Nei giorni scorsi è arrivato anchedel Presidente del Parlamento Europeo"Se domani mattina tornassero pienamente in vigore le regole Ue di stabilità finanziaria, ". Ma aprire una procedura contro gli Stati costretti a fare debito per tamponare gli effetti della devastante crisi economica "sarebbe unQuanto mai necessario, dunque, aprire a una riflessione generale che tenga in considerazione deglicausati dalla, mettendo sul piatto unache dovrebbe archiviare il Fiscal Compact, rendendo più morbidi gli obiettivi su deficit e debito quando torneranno ad essere imposti.