(Teleborsa) - Per ristabilire le regole di Bilancio dell'Unione europea non ci sono calendari ma condizioni. È quanto ha ribadito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen da Lisbona, dove si trova per l'inaugurazione della presidenza del Portogallo del Consiglio europeo.



"La situazione deve migliorare e poi possiamo parlare di cambiare sistema, ma ora siamo in una crisi severa e quindi non ci sono cambi per il momento", ha detto von der Leyen. "Dobbiamo essere chiari sul fatto che il sostegno fiscale deve continuare, la clausola di sospensione del Patto di Stabilità resterà anche per tutto il 2021", ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA