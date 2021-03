10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha detto nel corso di un suo intervento al Parlamento europeo che la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità in base alle prospettive economiche dell'Ue resterà attiva fino alla fine del 2022, ma non nel 2023. "La decisione se disattivare o portare avanti la clausola di salvaguardia deve essere presa in base all'analisi dell'economia generale, il criterio principale deve essere se l'output economico ha raggiunto il livello pre-crisi del 2019. Secondo le nostre previsioni il PIL dovrebbe arrivare a livello del 2019 per la metà del 2022 e sulla base di questa previsione la clausola di salvaguardia resterebbe attiva nel 2022 ma non più nel 2023".

"Dopo di che – ha spiegato – gli stati membri dovrebbero riprendere delle politiche di bilancio che mirano ad avere posizioni di bilancio prudenti e a medio termine". Dombrovskis è poi tornato sul pacchetto Next Generation Eu, lo "strumento principale con il dispositivo di ripresa e ricostruzione" per la fase post-crisi. "Con l'RRF la parola d'ordine dei prossimi mesi sarà l'attuazione. Quello che è importante ora è avere piani nazionali e di ripresa e di resilienza ambiziosi, rapidi e che devono contenere un equilibrio fra le misure di investimento e di riforma".

"Sappiamo che abbiamo mesi difficili da affrontare, ma ci sono motivi per un cauto ottimismo – ha detto il vicepresidente della Commissione Ue agli eurodeputati – C'è ancora grande incertezza ma la crescita dovrebbe riprendere in primavera e accelerare nella seconda metà dell'anno. Però dobbiamo guardare oltre anche in termini di risposta delle nostre politiche di bilancio coordinate. Questo era l'obiettivo dell'approccio coordinato presentato dalla Commissione europea". "È fondamentale che le misure di sostegno e di bilancio restino in atto per tutto il tempo necessario", ha aggiunto.