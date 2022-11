Pattern, perfezionato closing acquisto 70% di D-Holding

(Teleborsa) - Pattern, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, ha perfezionato l'acquisto del 70% di D-Holding, società holding di Bond Factory ("BondFactory") e, indirettamente, delle controllate di Bond Factory.Bond Factory (conosciuta col nome Dyloan) è un'azienda abruzzese con sede tra Chieti e Pescara tra i principali leader nelle tecnologie innovative e R&D, nonché polo di produzione avanzato (grazie anche alla recente acquisizione nel 2022 di Orlando Confezioni).A seguito della firma dell'accordo d'investimento vincolante, avvenuto in data 18 luglio 2022, in data odierna si è tenuto il closing per l'acquisto del 70% del capitale sociale di D-Holding, che detiene il 100% delle partecipazioni di Bond Factory.Ilè pari a 6,96 milioni di euro, ed è stato determinato in base al valore dell'azienda corretto da una Posizione Finanziaria Netta stimata pari a circa 1,04 milioni. Successivamente al closing, il prezzo concordato sarà soggetto ad un meccanismo di aggiustamento in base alla Posizione Finanziaria Netta consolidata alla data del closing, aggiustamento che potrà essere in aumento o indiminuzione del prezzo.L'accordo prevede, inoltre, ulteriori importi che Pattern potrà corrispondere in futuro a titolo di EarnOut.