Pattern, perfezionato acquisto 54% di Idee Consulting nel Gruppo

(Teleborsa) - Pattern comunica che in data odierna si è tenuto il closing per l'acquisto del 54% di Idee Consulting, di cui il 50,9% da IDEE Holding (società che detiene il 96,9% di Idee Consulting) e un 3,1% direttamente da una delle figure storiche, Alex Albini, mediante cessione delle quote all'acquirente e pagamento del prezzo ai venditori.

A seguito dell'operazione Idee Consulting è, quindi, partecipata al 54% da Pattern e al 46% da Idee Holding.

Il prezzo complessivo, pari a 4.031.434,00, è stato corrisposto ai venditori in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e, nello specifico, come segue: un importo pari a 3,8 milioni a favore di Idee Holding; un importo pari a 231.434 mila a favore di Alex Albini.

Sempre in data odierna - si legge in una nota - è stato formalizzato il patto parasociale tra Pattern e Idee Holding che prevede, tra l'altro: un vincolo di lock up per Idee Holding avente ad oggetto le quote di Idee Consulting per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione, al fine di assicurare la stabilità dell'attuale compagine societaria; la designazione di un nuovo CdA di Idee Consulting formato da 5 membri di cui 3 nominati da Pattern (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione), 1 nominato da Idee Holding S.r.l. e 1 (non esecutivo) nominato di comune accordo tra le parti; la nomina di Claudio Delunas ad Amministratore Delegato di Idee Consulting a partire dalla sottoscrizione dell'accordo e la designazione di un nuovo Collegio Sindacale di cui due sindaci effettivi e un sindaco supplente nominati da Pattern e un sindaco effettivo (il Presidente del Collegio Sindacale) e un sindaco supplente nominato da Idee Holding.