Pattern debutta all'AIM Italia

(Teleborsa) - Diventano 121 le società quotare sull'Aim grazie al debutto di Pattern sul listino delle Pmi. La quotazione della società specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di linee di abbigliamento per molti dei prestigiosi marchi mondiali è la ventunesima da inizio anno su Borsa Italiana e la diciassettesima su Aim Italia.



Nel 2018 la griffe fondata nel 2000 da Fulvio Botto e Francesco Martorella, ha chiuso l'esercizio con ricavi pro-forma pari a 44 milioni, in crescita del 43% rispetto al periodo precedente, un Ebitda pro-forma a 5,4 milioni e un Ebitda margin del 12,3%.



Brilla il titolo nel giorno del suo debutto: +12,60%.



