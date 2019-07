Pattern, la griffe torinese debutta a Piazza Affari il 17 luglio

La griffe torinese Pattern sbarca sul listino milanese. La società è stata ammessa sull'Aim Italia, il mercato alternativo dei capitali di Borsa Italiana, con inizio delle negoziazioni previsto il prossimo mercoledì 17 luglio.



Il collocamento da 11 milioni di euro si è concluso con una domanda pari a circa tre volte l'offerta, proveniente per il 60,3% da investitori italiani e per il restante 39,7% dall'estero. Il prezzo dei titoli è stato fissato in 3,25 euro per azione per una capitalizzazione prevista al debutto di 44,25 milioni, con un flottante pari al 24,86% del capitale, che sale al 28,15% in caso di esercizio integrale della greenshoe.



Pattern è stata assistita da Nomad con joint bookrunner Cfo Sim e da Banca Imi come global coordinator.



