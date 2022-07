Pattern acquista D-Holding e completa prima fase di crescita post-IPO

(Teleborsa) - Pattern, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha sottoscritto un accordo d'investimento per l'acquisto del 70% di D-Holding, società holding di Bond Factory e, indirettamente, delle controllate di Bond Factory. Bond Factory (conosciuta col nome Dyloan) è un'azienda abruzzese e tra i principali leader nelle tecnologie innovative e R&D, nonché polo di produzione avanzato (grazie anche alla recente acquisizione nel 2022 di Orlando Confezioni e del ramo di azienda di T-Shock).

Il prezzo concordato è pari a circa 6,96 milioni di euro, ed è determinato in base al valore dell'azienda corretto da una Posizione Finanziaria Netta stimata pari a circa 1,04 milioni di euro. Bond Factory ha chiuso l'esercizio 2021 come segue: valore della produzione di circa 15,3 milioni di euro, EBITDA di circa 2,1 milioni di euro, PFN negativa per circa 0,4 milioni di euro.

Sottoscritti diritti di opzione tra le parti sul residuo 30%. L'accordo prevede che la data di esecuzione dell'operazione avvenga entro e non oltre il 31 ottobre 2022. Anna Maria Di Rienzo entrerà nel CdA di Pattern.

"Di fatto, il gruppo completa la prima fase annunciata in quotazione: la creazione del Polo Italiano della Progettazione del Lusso - ha commentato Luca Sburlati, CEO Gruppo Pattern - Da oggi siamo, infatti, in grado con l'esperienza di Anna Maria e Loreto Di Rienzo, fondatori di Dyloan, e del loro team, di internalizzare le migliori tecnologie innovative e di R&D applicate al lusso grazie a D-house a Milano e di procedere verso la verticalizzazione in Abruzzo dell'attività di lavorazioni ad alto contenuto tecnologico in Bond Factory e di produzione outerwear in Orlando Confezioni. Un'unione perfetta".

Il gruppo, proformando per l'intero anno i fatturati 2021 di tutte le aziende acquisite fino ad ora (ad eccezione di RGB che ha iniziato l'attività a luglio 2021), ad oggi supera i 100 milioni di euro di fatturato ed è composto da circa 800 persone. "Si apre ora una seconda fase, che mira al consolidamento e sviluppo dei poli esistenti sui diversi distretti di eccellenza italiani", spiega una nota.