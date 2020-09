Patrimonio Destinato, decreto in arrivo a breve

(Teleborsa) - Il decreto attuativo per Patrimonio Destinato, lo strumento di Cassa Depositi e Prestiti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, arriverà a breve dopo la risposta della Commissione UE attesa per metà mese. Lo ha detto il Ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cdp.



"Contiamo di concludere rapidamente questa fase finale - ha detto - poi ci sarà un passaggio parlamentare per avere questo strumento operativo sapendo che sarà applicabile fino a 30 giugno 2021".



"Per la finalizzazione dello schema di decreto - ha spiegato in dettaglio il Titolare del Tesoro - è indispensabile la decisione della Commissione europea che si auspica arrivi entro la metà di settembre, poi c'è l'esame delle commissioni parlamentari che è previsto entro il mese di settembre". © RIPRODUZIONE RISERVATA