Passera (Illimity): Italia sa creare banche di statura europea, tifo per operazione MPS

1 Minuto di Lettura

Martedì 24 Agosto 2021, 12:15







(Teleborsa) - Corrado Passera, amministratore delegato di Illimity Bank, si mostra favorevole alle nozze tra MPS e UniCredit e, in generale, a una nuova fase di M&A per le banche italiane.



"C'è da augurarsi" che il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena "e le altre operazioni che il Mef riceverà vadano in porto perché l'Italia ha gia' dimostrato di saper creare in pochi anni delle banche di statura europea e di grande buon risultato" - ha detto il top manager a margine del Meeting di Cl di Rimini. "In Italia - ha ricordato Passera - c'è stato un grande lavoro di consolidamento: avevamo più di mille banche e adesso siamo meno di cento; quindi è stata fatta gran parte del lavoro". Adesso "ci sono ancora tre o quattro operazioni che possono ridisegnare il sistema".